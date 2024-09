Navratri 2024 : व्रत के दौरान थका हुआ महसूस करते हैं तो ये foods करें अपनी डाइट में शामिल, रोज दिखेंगी energetic

How to do fasing during navratri : व्रत में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हेल्दी हों और जिनसे एनर्जी का स्तर बना रहें। क्या आप भी नवरात्रि व्रत करती हैं, लेकिन आपको थकान और कमजोरी महसूस होने लगी है? तो इस आर्टिकल में आपको नवरात्रि में अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स दिए गए है -