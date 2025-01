क्या बिहार चुनाव से पहले फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार?

Arif Mohammad became the Governor of Bihar: आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने गुरुवार को बिहार के राज्यपाल (Governor of Bihar) पद की शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन ने गुरुवार को यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।