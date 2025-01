blast in tesla cyber truck and new orleans attack : टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के लास वेगास में ट्रंप टावर के बाहर साइबर ट्रक में विस्फोट और न्यू ओर्लियंस में हुए हमले का आपस में संबंध हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि लास वेगास में फटने वाला साइबर ट्रक और न्यू ओर्लियंस शहर में भीड़ को जिस ट्रक ने रौंदा, वो दोनों एक ही कार रेंट वेबसाइट से किराए पर लिए गए थे।