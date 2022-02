विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने शेयर किए पत्रकार के धमकी भरे पोस्ट, स्क्रीन शॉट वायरल, सहवाग ने पत्रकार को दिया ये जवाब

लंबे समय से टेस्ट प्रारूप का हिस्सा रहे 37 वर्षीय अनुभवी विकेटकीपर खिलाड़ी रिद्धिमान साहा को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आगामी दौरे से बाहर होने के बाद साहा ने टीम के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं।



इतना ही नहीं, इसके अलावा भारतीय विकेट कीपर ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पत्रकार के कुछ धमकी भरे पोस्ट साझा किए हैं। इस पोस्ट पर टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी पोस्ट करते हुए अपने विचार साझा किए हैं, एवं उनके प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर की है।



दरअसल साहा ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें जर्नलिस्ट ने धमकी भरे लहजे में कहा है, 'मेरे साथ एक इंटरव्यू करोगे। अच्छा होगा। उन्होंने एक विकेटकीपर चुना है। कौन बेस्ट है। आपने 11 पत्रकारों को चुनने की कोशिश की, जो मेरे हिसाब से सही नही है।



आपको उसे चुनना चाहिए जो आपकी मदद कर सकता है। आपने मुझे कॉल नहीं किया। मैं इसे याद रखूंगा और आपका दोबारा कभी इंटरव्यू नहीं लूंगा'

After all of my contributions to Indian cricket..this is what I face from a so called “Respected” journalist! This is where the journalism has gone. pic.twitter.com/woVyq1sOZX