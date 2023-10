अमेरिका में जयशंकर को क्यों याद आए राजीव गांधी और मनमोहन सिंह

S Jaishanker in USA : विदेश मंत्री एस. जयशंकर इन दिनों 9 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है। यहां उन्होंने राजीव गांधी के 1985 और मनमोहन सिंह के 2005 के अमेरिकी दौरे को याद किया।

जयशंकर ने वॉशिंगटन में कहा कि कि लोग 1985 में राजीव गांधी की अमेरिकी यात्रा को याद करते हैं। उस समय में मैं अमेरिका में था। 2005 में जब मनमोहन सिंह का दौरा हुआ था तब भी मैं अमेरिका में मौजूद था। लोग पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को भी याद करते हैं। लेकिन ये अलग था।

उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या बदला है तो मैं कहूंगा कि पहले हम अमेरिका से सौदा किया करते थे लेकिन अब दोनों देश मिल कर काम करते हैं।

VIDEO | "People remember Rajiv Gandhi's visit (to US) in 1985, I was here at that time. People remember Dr Manmohan Singh's visit in 2005 when the nuclear deal happened, I was there too. People remember PM Modi's visit. But I have to say that this one was different, it was… pic.twitter.com/kEwlrPnaGd