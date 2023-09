ADITYA-L1 Mission : सूरज के पास जा रहे आदित्य-L1 से जुड़ा बड़ा अपडेट आया, ISRO ने दूसरी बार किया यह कारनामा

These activities reduce the risk of premature death : दिन प्रतिदिन के घरेलू कामकाज समेत छोटी-छोटी अन्य आकस्मिक गतिविधियों से दिल का दौरा, स्ट्रोक और यहां तक ​​कि समय से पहले मौत का खतरा भी कम हो जाता है। शोध टीम ने अध्ययन के दौरान लगभग 8 साल तक ब्रिटेन के 25000 से अधिक वयस्कों पर नजर रखी। 'द लांसेट पब्लिक हेल्थ' के शोध के आधार पर यह दावा किया गया है।