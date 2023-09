committee for One Nation One Election : 'एक देश, एक चुनाव' के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अधिसूचना जारी करते सरकार ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य होंगे।