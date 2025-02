नई दिल्ली स्टेशन पर क्यों मची भगदड़? RPF ने रिपोर्ट में किया खुलासा आरपीएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अंतिम समय पर प्लेटफॉर्म बदलने का कारण नई दिल्ली स्टेशन पर मची थी भगदड़

Why did stampede happen at New Delhi station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ की असली वजह सामने आ गई है। साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अंतिम समय पर स्टेशन बदले जाने के कारण स्टेशन पर भगदड़ मच गई और 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

ALSO READ: delhi stampede : कब-कब हुई भगदड़ की बड़ी घटनाएं, डराने वाले इन आंकड़ों को देखिए आरपीएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म 12 से जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलकर 16 कर दिया गया। इसकी वजह से भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। प्लेटफॉर्म 12 से लेकर 16 तक प्रयागराज जाने वाले श्रद्‍धालुओं की काफी भीड़ थी। बताया जा रहा है कि आरपीएफ ने टिकटों की बिक्री पर भी रोक लगाने की सलाह दी थी।

क्या हुआ था शनिवार को : शनिवार यानी 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के कारण प्रयागराज महाकुंभ जा रहे 20 श्रद्‍धालुओं की मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और कई यात्री दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। पुलिस उपायुक्त (रेलवे) ने आधिकारिक बयान में बताया कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 14 पर खड़ी थी तब वहां पहले से ही लोगों की भारी भीड़ थी। ALSO READ: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला : कांग्रेस ने मांगा रेलमंत्री का इस्तीफा, घटना को बताया नरसंहार शनिवार यानी 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के कारण प्रयागराज महाकुंभ जा रहे 20 श्रद्‍धालुओं की मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और कई यात्री दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। पुलिस उपायुक्त (रेलवे) ने आधिकारिक बयान में बताया कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 14 पर खड़ी थी तब वहां पहले से ही लोगों की भारी भीड़ थी।

उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे थे, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई और स्थिति बेकाबू हो गई। प्लेटफार्म संख्या 14 पर और प्लेटफार्म संख्या 16 के निकट ‘एस्केलेटर’ (स्वचालित सीढ़ियों) के पास भगदड़ मच गई। यह घटना रात करीब 9 बजकर 55 मिनट पर हुई। घटना के बाद उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया था कि भारी भीड़ के कारण कुछ यात्रियों ने एक-दूसरे को धक्का दे दिया, जिससे कुछ यात्री घायल हो गए और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। (एजेंसी/वेबदुनिया)

