राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर क्या बोली RSS

What did RSS say on Rahul Gandhi's statement in Parliament : भारतीय जनता पार्टी के संबंध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने सोमवार को अपत्ति जताई और कहा कि हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ने संबंधी कांग्रेस नेता का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।

कांग्रेस नेता गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील अंबेकर ने कहा, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों द्वारा हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चाहे यह (स्वामी) विवेकानंद का हिंदुत्व हो या (महात्मा) गांधी का, यह सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है।

अंबेकर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार विभाग के प्रमुख हैं। गांधी ने लोकसभा में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा के नेता हिंदू नहीं हैं क्योंकि वे चौबीस घंटे ‘हिंसा और नफरत’ में शामिल रहते हैं। उनकी टिप्पणी का सत्ता पक्ष ने भारी विरोध किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस नेता पर पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक करार देने का आरोप लगाया। हालांकि गांधी ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह भाजपा के बारे में बोल रहे थे और न तो सत्तारूढ़ पार्टी, न ही आरएसएस और न ही मोदी पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour