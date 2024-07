मानहानि मामला : अदालत ने मेधा पाटकर को सुनाई 5 महीने जेल की सजा, देना होगा 10 लाख रुपए जुर्माना

What did RSS say on Rahul Gandhi's statement in Parliament : भारतीय जनता पार्टी के संबंध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने सोमवार को अपत्ति जताई और कहा कि हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ने संबंधी कांग्रेस नेता का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चाहे यह (स्वामी) विवेकानंद का हिंदुत्व हो या (महात्मा) गांधी का, यह सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है।