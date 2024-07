यूपी में CM बदलने को लेकर क्या बोले पार्टी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी

After the controversy the curtains in front of mosques and tombs on the Kavad route started being removed : कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढंके जाने से शुरू हुए विवाद के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने कुछ घंटों बाद ही उन्हें उतारना शुरू कर दिया। हालांकि यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानों के आगे लगाए गए पर्दों को नहीं हटाया गया है, पहली बार पर्दे लगाए गए हैं।