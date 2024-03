There was a heated argument between Shiv Sena MLA and Minister in Maharashtra : महाराष्ट्र के विधान भवन की 'लॉबी' में राज्य के एक मंत्री और एक विधायक के बीच शुक्रवार को कहा-सुनी देखने को मिली। वे दोनों ही सत्तारूढ़ दल शिवसेना से हैं। मंत्री, विधायकों को तकनीकी समस्याओं के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इस घटना को 'गंभीर' बताया है।