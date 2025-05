पाकिस्तान को उसी की भाषा में देंगे जवाब, गांधीनगर में गरजे मोदी

Student who posted on India Pakistan conflict gets bail : बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष (India-Pakistan conflict) पर सोशल मीडिया (social media) पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार पुणे की 19 वर्षीय छात्रा को मंगलवार को जमानत पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि छात्रा की पोस्ट पर उसने (महाराष्ट्र सरकार ने) बेहद चौंकाने वाली और कट्टर प्रतिक्रिया दी है। अदालत ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिससे अपनी कॉलेज परीक्षाओं में शामिल हो सके।