मुंबई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी को पिछली सदी का 'महापुरुष' और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस सदी का 'युगपुरुष' करार दिया। उपराष्‍ट्रपति के बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चापलूसी की भी हद होती है।

उपराष्‍ट्रपति धनखड़ ने जैन विचारक और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्रजी की जयंती समारोह में कहा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। भारत के सफल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमें उस रास्ते पर ले गए, जहां हम हमेशा जाना चाहते थे।

उन्होंने कहा कि मैं आपलोगों को एक बात बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे। नरेन्द्र मोदी इस सदी के युगपुरुष हैं। दो महान हस्तियों- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में एक बात समान है। उन्होंने श्रीमद राजचंद्रजी को प्रतिबिंबित किया है।

उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र के विकास का विरोध करने वाली ताकतें और इस देश के उत्थान को पचा न पाने वाली ताकतें एक साथ आ रही हैं। जब भी देश में कुछ अच्छा होता है तो ये लोग एक अलग मुद्रा में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।



कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने इस बयान की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अगर सर आप महात्मा गांधी से तुलना करते हैं तो यह शर्मनाक है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में टैगोर ने कहा कि बहुत सम्मान के साथ कहूंगा कि अपनी कुर्सी और पद पर रहकर चापलूस बनने से कोई मूल्य नहीं जुड़ता सर।

