प्याज और टमाटर के दाम बढ़ने से शाकाहारी थाली मार्च में हुई 7 प्रतिशत महंगी घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का सर्वेक्षण

Vegetarian thali became costlier by 7 percent in March : मार्च महीने में प्याज, टमाटर और आलू (onion, tomato and potato) की कीमतें बढ़ने से शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 7 प्रतिशत तक महंगी हो गई। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) की एक इकाई ने गुरुवार को यह सर्वेक्षण पेश किया। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ने अपनी मासिक 'रोटी चावल दर' रिपोर्ट में कहा कि पॉल्ट्री की कीमतें घटने से पिछले महीने मांसाहारी थाली (non vegetarian) की लागत में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।





शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जियां (प्याज, टमाटर और आलू), चावल, दाल, दही और सलाद आता है। इस थाली की कीमत मार्च में बढ़कर 27.3 रुपए प्रति प्लेट हो गई, जो 1 साल पहले की समान अवधि में 25.5 रुपए थी। हालांकि फरवरी के 27.4 रुपए की तुलना में मार्च में शाकाहारी थाली की कीमत घटी है।

शाकाहारी थाली महंगी हुई : रिपोर्ट कहती है कि आवक कम होने और कम आधार दर के कारण प्याज का दाम सालाना आधार पर 40 प्रतिशत, टमाटर का दाम 36 प्रतिशत और आलू का दाम 22 प्रतिशत बढ़ने से शाकाहारी थाली महंगी हो गई है।





मांसाहारी थाली की कीमत घटी : रिपोर्ट के मुताबिक कम आवक के कारण 1 साल पहले की तुलना में चावल का दाम भी 14 प्रतिशत और दालों की कीमतें 22 प्रतिशत बढ़ गई हैं, वहीं मांसाहारी थाली की कीमत 1 साल पहले की समान अवधि में 59.2 रुपए थी, जो पिछले महीने घटकर 54.9 रुपए रह गई। लेकिन फरवरी के 54 रुपए प्रति थाली की तुलना में इसकी कीमत अब भी अधिक है।

मांसाहारी थाली की लागत घटी : दरअसल ब्रॉयलर मुर्गे की कीमतों में 16 प्रतिशत की गिरावट आने से सालाना आधार पर मांसाहारी थाली की लागत घटी। मांसाहारी थाली में ब्रॉयलर का भारांक 50 प्रतिशत होता है। हालांकि फरवरी की तुलना में मार्च में रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होने और अधिक मांग आने से ब्रॉयलर की कीमतें 5 प्रतिशत बढ़ गईं।(भाषा)

Edited by : Ravindra Gupta