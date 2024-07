क्या UPSC में मां-बाप के तलाक से स्टूडेंट को मिलता है रिजर्वेशन? पूजा खेडकर केस से नियम आया चर्चा में

How To Get Rid Of House Flies: बरसात का मौसम आते ही हरियाली तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही मक्खियों की तादाद भी बढ़ जाती है। ये छोटे-छोटे जीव खाने-पीने की चीजों पर बैठकर उन्हें दूषित कर देते हैं, और बार-बार परेशान करते रहते हैं। अगर आप भी मक्खियों से परेशान हैं तो चिंता न करें, ये 5 आसान उपाय आपको इनसे छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे...