दो अफवाहें जिनसे सुलगा नागपुर, सरकार और शहर दोनों आपके, फिर हिंसा की साजिश का आरोप किस पर लगा रही बीजेपी?

Seema and Sachin became father of a girl child: नेपाल के रास्ते बिना वैध दस्तावेजों के भारत में घुसी सीमा एक बेटी की मां बन गई हैं। मंगलवार सुबह 4 बजे नोएडा के कृष्णा हॉस्पिटल में सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। यह सीमा की पांचवीं संतान है। इससे पहले चारों बच्चों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। भारतीय पति सचिन मीणा से सीमा की यह पहली संतान है।