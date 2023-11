जैसे मोदी ने 2014 में किया, उसी एजेंडे पर चल रहे हैं नीतीश

This is the political agenda of Nitish Kumar : जनता दल (यूनाइटेड) ने गुरुवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना, आरक्षण में बढ़ोतरी और महिला सशक्तीकरण जैसे कदमों के साथ उसी तरह से राजनीतिक एजेंडा तय कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले किया था।

जद (यू) के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय राजनीति में एक राजनीतिक शून्यता थी और मोदी ने इसे अपने एजेंडे से भर दिया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने भी इसी तरह से जाति जनगणना और आरक्षण में वृद्धि जैसे ‘साहसिक’ कदमों से एक बड़ी लकीर खींची है।

त्यागी ने कहा कि जद (यू) के प्रमुख नेता कुमार ने महिला सशक्तीकरण के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री राजनीतिक एजेंडा तय कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। (भाषा) Edited By : Chetan Gour