पूर्वी लद्दाख विवाद : भारत-चीन के बीच हुई कूटनीतिक वार्ता, LAC पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की

Due to the rising Ganga river the cremation and Ganga Aarti sites have been changed : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से यहां मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार प्रभावित हुआ है। वहीं दशाश्वमेध घाट पर पानी भर जाने के कारण आरती स्थल में भी बदलाव किया गया है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।