इनकम टैक्स में राहत से खुश नहीं है स्वदेशी जागरण मंच, कहा- रद्द कर दो अमीरों के पासपोर्ट

Rape of a minor in a hotel in Gurugram: हरियाणा में गुरुग्राम के एक होटल में 16 वर्षीय किशोरी से उसके ‘इंस्टाग्राम मित्र’ ने कथित रूप से बलात्कार किया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की पिछले साल इंस्टाग्राम पर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से दोस्ती हुई और दोस्ती के दौरान उसने कथित रूप से अश्लील वीडियो कॉल किए।