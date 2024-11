Sharda Sinha's last rites will be performed on Thursday : 'बिहार कोकिला' के नाम से प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा (Sharda Sinha) का अंतिम संस्कार गुरुवार को पटना में पूरे राजकीय सम्मान (state honors) के साथ किया जाएगा। लंबे समय से मायलोमा (एक तरह का रक्त कैंसर) से जूझ रहीं सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में निधन हो गया था। वे 72 साल की थीं।