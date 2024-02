UP में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सनी लियोनी के नाम का एडमिट कार्ड, वायरल हुई फोटो

यूपी का 'सनी लियोन'



ये धर्मेंद्र हैं. धर्मेंद्र यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं. इनको एडमिट कार्ड मिला है.



एडमिट कार्ड में डिटेल इनकी हैं, लेकिन नाम और तस्वीर सनी लियोन की.



इस तरह धर्मेंद्र ने सनी लियोन बनने का सुख प्राप्त किया. pic.twitter.com/6DYfqxMgHp — Ranvijay Singh (@ranvijaylive) February 19, 2024

उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक दिलचस्‍प मामला सामने आया है। एक छात्र के एडमिट कार्ड पर अनिभेत्री सनी लियानी की तस्‍वीर और नाम दर्ज कर दिया गया। बता दें कि यहां यूपी सरकार द्वारा निकाले गए 60244 पदों के लिए परीक्षाएं चल रही हैं।इसी बीच यह दिलचस्‍प वाक्या सामने आया है। दरअसल, परीक्षा के लिए जारी किए गए एक एडमिट कार्ड पर अभिनेत्री सनी लियोनी का नाम दर्ज कर दिया गया। यह एडमिट कार्ड अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की दो तस्वीरे लगी हुई है। जैसे ही यह बात पता चली अफसर हैरान रह गए और उनके बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इसको किसी की शरारत मानी जा रही है।बता दें कि इससे पहले परीक्षा लिक करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के झांसी, मऊ और ग़ाजीपुर से हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस (UP Police Constable Exam) यूनिट (Special Task Force Police Unit) ने झांसी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 SUV 10 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, 3 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड और 2 ड्राइविंग लाइलेंस बरामद किया गया है।मऊ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो पेपर में नकल करवाने के बदले में उम्मीदवारों से पैसे लेने की फिराक में थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मऊ के पुलिस अधीक्षक अवीनाश पांडे (UP Police Constable Exam) ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हो गई है जिसमें अमित सिंह, सोनू उर्फ सिद्धार्थ कुमार, सुनील राजभर और राम करण, ये सभी मऊ जिले के रहने वाले हैं। वहीं शत्रुघ्न यादव ग़ाजीपुर जिले के रहने वाले हैं।Edited by Navin Rangiyal