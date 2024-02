FIH Pro League : भारतीय महिला हॉकी टीम ने अमेरिका को शूटआउट में हराया

Rohit gave credit for the victory to the young players of India IND vs ENG 3rd Test Win : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को रनों के लिहाज से टीम की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का श्रेय युवा और कम अनुभवी सदस्यों को दिया।