Weather Update: भीषण गर्मी का दौर शुरू, दिल्ली-NCR सहित अनेक राज्यों में चलेगी लू

Use of Sachin Tendulkar name in advertisements of medicines: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति के औषधीय उत्पादों के प्रचार के लिए करने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने बताया कि तेंदुलकर के एक सहयोगी ने इस संबंध में गुरुवार को पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।