भाजपा सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लोकसभा में नारेबाजी की

Slogans raised in Lok Sabha in support of Narendra Modi: मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत से उत्साहित पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री के सदन में आने के बाद भाजपा के सदस्य और सरकार के कुछ मंत्री अपने स्थान पर खड़े हो गए और 'बार-बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार' तथा 'एक गारंटी, मोदी की गारंटी' जैसे नारे लगाने लगे।

भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी करने के साथ ही तालियां भी बजाईं। भाजपा सदस्यों की नारेबाजी के समय सदन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे।

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है तो तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की। सदन की कार्यवाही आरंभ होने से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने से कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 'बहुत ही उत्साहवर्धक' रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकारा है। सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार-विमर्श होता है। हमारी टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं।(भाषा)

