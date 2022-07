गुजरात दंगा मामले में SIT का खुलासा, कांग्रेस ने मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को दिए थे पैसे

इससे पहले भाजपा नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात सरकार को अस्थिर करने और मोदी को फंसाने के लिए जो कुछ भी किया वह कांग्रेस के इशारे पर और एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य के साथ था। इसके लिए कांग्रेस ने तीस्ता को लगभग 30 लाख का भुगतान किया गया था।

एक अन्य ट्वीट में पात्रा ने कहा कि गुजरात की छवि खराब करने की साजिश तीस्ता सीतलवाड़ और उसके साथियों ने अहमद पटेल के कहने पर रची थी। अहमद पटेल उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे।

The Conspiracy to malign the Image of Gujarat was hatched by Teesta Setalvad & her accomplices at the behest of Sh Ahmed Patel.

Ahmed Patel ji was the Political Advisor of President Smt Sonia Gandhi.

BUCK STOPS AT THE DOOR OF SONIA GANDHI! https://t.co/u4KL8svz54