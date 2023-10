सिक्किम में बाढ़ से तबाही, 21 लोगों की मौत, 103 लापता

Sikkim Flood news : सिक्किम में ल्होनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद मची तबाही में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 21 हो गई। सेना और एनडीआरएफ के दल तीस्ता नदी के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बंगाल के निचले हिस्से में तीसरे दिन भी लापता लोगों की तलाश में जुटे रहें।

मुख्यमंत्री पी एस तमांग ने बताया कि बुरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव निचले इलाकों के विभिन्न हिस्सों से बरामद कर लिए गए, एक को बचा लिया गया तथा 15 लापता जवानों की तलाश जारी है।

उत्तर सिक्किम में ल्होनक झील के ऊपर बुधवार सुबह बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद 15 जवानों समेत कुल 103 लोग अब भी लापता हैं।

