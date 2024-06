Youtuber कुंवारी बेगम की करतूत, वीडियो पर सिखाती थी कैसे करें बच्‍चों का बलात्‍कार, पुलिस ने किया ये इलाज

गाजियाबाद पुलिस ने एक महिला यूट्यूबर शिखा मैत्रे उर्फ कुंवारी बेगम को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला अपने यूट्यूब चैनल पर यह बताती थी कि नाबालिगों और नवजात बच्चों के साथ कैसे यौन शोषण करे।मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंचने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद यूट्यूब चैनल से आपत्तिजनक सामग्री वाले कुछ वीडियो हटा दिए गए हैं। पकड़ी गई महिला के कब्जे से एक मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया है। इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।एकम न्याय फाउंडेशन गुरुग्राम की संस्थापक दीपिका नारायण भारद्वाज ने बताया कि उन्हें हाल ही में पता चला कि कुंवारी बेगम नाम से गेमिंग यूट्यूब चैनल चलाने वाली महिला नाबालिगों और नवजात बच्चों के खिलाफ यौन कृत्यों को बढ़ावा दे रही है। एक वीडियो में शिखा मैत्रेय उर्फ कुंवारी बेगम अपने दर्शकों को बता रही हैं कि शिशुओं के साथ बलात्कार कैसे किया जाता है। इस यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किया गया है, जिसका शीर्षक है- See Will Say Not Late Her। इस वीडियो में पुरुषों को महिलाओं की सहमति को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन रूप से आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब दर्शकों ने आरोपी शिखा मैत्रेय के इन वीडियो पर आपत्ति जताई तो उन्होंने फिलहाल सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल हटा दी हैं। कुछ वीडियो डिलीट भी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद महिला ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी है।राष्ट्रीय बाल सरंक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग तक मामला पहुंचने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने 12 जून की देर शाम यूट्यूबर के खिलाफ FIR दर्ज कर की थी। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि शिखा मैत्रेय को कौशांबी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे एक मोबाइल और लैपटॉप रिकवर हुआ है। इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी।एकम न्याय फाउंडेशन गुरुग्राम की फाउंडर दीपिका नारायण भारद्वाज ने बताया, "मुझे पिछले दिनों पता चला कि कुंवारी बेगम नामक एक गेमिंग यूट्यूब चैनल चलाने वाली महिला नाबालिगों और नवजात शिशुओं के खिलाफ यौन कृत्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक वीडियो में शिखा मैत्रेय उर्फ कुंवारी बेगम अपने दर्शकों को ये बता रही है कि शिशुओं का बलात्कार कैसे किया जाता है।शिखा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की रहने वाली है। वो NIFT, दिल्ली से 2021-22 बैच की पासआउट है। फिलहाल ब्लू जैम नामक संस्था के साथ काम कर रही है। ब्लू जैम संस्था का संचालन दिल्ली के कालकाजी से होता है।Edited by Navin Rangiyal