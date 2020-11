दरअसल, मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) में स्थित एक दुकान का नाम कराची स्वीट्‍स है। आरोप है कि शिवसेना नेता दुकान के मालिक से कह रहे हैं कि उसको कराची नाम बदल लेना चाहिए।



Mumbai: Video of Shiv Sena leader goes viral, where he's allegedly asking shop owner in Bandra West to change the name 'Karachi'.

"You have to do it, we're giving you time. Change 'Karachi' to something in Marathi," says Nitin Nandgaokar in video. pic.twitter.com/PfmM4B65ac