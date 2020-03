नई दिल्ली। देश के अग्रणी वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा कि की दिक्कत बैंक विशेष से जुड़ी है और इसका पूरे से कोई लेना-देना नहीं है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद कुमार ने कहा, ने कहा कि वह Yes Bank के पुनर्गठन की योजना लाएगा।निजी क्षेत्र के देश के चौथे बड़े Yes Bank के निदेशक मंडल को रिजर्व बैंक ने गुरुवार को भंग कर दिया था। Yes Bank में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए स्टेट बैंक के निदेशक मंडल ने गुरुवार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।श्रीमती सीतारमण ने आज बैठक के बाद Yes Bank के जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और वह चिंता नहीं करें। रिजर्व बैंक ने Yes Bank के निदेशक मंडल को भंग करते हुए एक माह के लिए प्रति खाता 50 हजार रुपए तक निकालने की सीमा तय कर दी थी।Yes Bank द्वारा शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत कुमार ने आज प्रशासक का कार्यभार संभाल लिया। रिजर्व बैंक और वित्तीय सेवा विभाग ने अधिसूचना जारी कर Yes Bank के प्रशासक की नियुक्ति की जानकारी दी थी और कुमार ने उसी के तहत यह कार्यभार संभाला है।उधर बीएसई में आज Yes Bank के शेयर धराशायी हो गए। बैंक का शेयर फिलहाल 56.72 प्रतिशत अर्थात 20.90 रुपए के नुकसान से 15.95 रुपए पर कारोबार कर रहा है। बैंक के शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर पिछले साल 3 अप्रैल को 285.90 रुपए था।