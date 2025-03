रुपया एक पैसे की गिरावट के साथ 87.22 प्रति डॉलर पर

government sent more than 200 coffins to Quetta: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा 200 से ज्यादा हो सकता है। दरअसल, यह आंकड़ा इसलिए सामने आया है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने 200 से ज्यादा ताबूत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा भेजे हैं। घटनास्थल क्वेटा से करीब 100 किलोमीटर दूर बोलान में है।