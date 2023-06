मैकेनिकों से मिले राहुल गांधी, सीखा बाइक सुधारना (देखिए फोटो)

Rahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली के करोल बाग में मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों पर पहुंचे और उनसे बातचीत की। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शाम करीब सवा 5 बजे शोरूम में पहुंचे और 7 बजे बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने बाइक सुधारना भी सीखा।





उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद उन्‍होंने भारत और अमेरिका के ट्रक ड्राइवरों की तुलना भी की थी।

Congress leader Rahul Gandhi visited the shops of motorcycle mechanics in Karol Bagh, Delhi earlier today.



(Pics: Congress) pic.twitter.com/nnjUoeWbPe