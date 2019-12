आदिवासियों के बीच जमकर थिरके कांग्रेस नेता राहुल गांधी (वीडियो)

रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल की अगवानी की। महोत्सव में 6 देशों सहित 25 राज्यों के आदिवासी कलाकार एक मंच पर अपनी संस्कृति को जीवंत करेंगे।



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भारत की अर्थव्‍यवस्‍था सभी धर्म एवं जाति के लोगों को साथ लिए बगैर नहीं चल सकती है।

#WATCH Chhattisgarh: Congress leader takes part in a at the inauguration of Rashtriya Adivasi Nritya Mahotsav in Raipur. pic.twitter.com/HpUvo4khGY