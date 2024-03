SBI ने Electoral Bond की डिटेल के लिए मांगा समय तो राहुल का मोदी सरकार पर निशाना

Sukhwinder Singh Sukhu's home district became the epicenter of the rebellion : हिमाचल प्रदेश में हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 असंतुष्ट विधायकों में से 4 मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र से हैं। इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं।