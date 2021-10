गोवा में दिखा राहुल का अलग अंदाज, Pilot की सवारी का लिया मजा

राहुल इस मोटरसाइकिल टैक्सी में पणमी के बांमोलिम से पणजी मैदान तक गए। इस दौरान उन्होंने हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन किया साथ ही मास्क पहनकर कोरोना के प्रति सजग रहने की भी अपील की।

How best to connect with our people? Reach out to them when they are in their comfort zone.

Shri @RahulGandhi setting examples for all leaders in India to follow.#RahulGandhiWithGoa pic.twitter.com/rX04X7tAlw