मुझे उस दिन का इंतजार है, राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों कहा

CM mohan yadav released 5 cheetahs of kuno national park into the open forest : श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में बंद चीतों में से 5 चीतों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जंगल में छोड़ा। चीता पार्क के बड़े बाड़े में बंद मादा चीता आशा को उसके तीन नर शावकों के साथ जंगल में छोड़ा गया साथ ही मादा चीता धीरा को अलग से जंगल में छोड़ा गया।