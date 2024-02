किसान आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री, घायल किसान से फोन पर की बात

What are demands of the farmers: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर अपने डेरा जमा लिया है। पुलिस ने जगह-जगह रास्ता रोक दिया है, ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। दूसरी ओर, किसान भी दिल्ली में घुसने के लिए आमादा हैं। पिछली बार लगभग एक साल चले आंदोलन के बाद भी किसानों की कई मांगें अब भी अधूरी हैं।