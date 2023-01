35 मिनट में 2 बार राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, दौड़कर आए युवक ने जबरन लगाया गले

चंडीगढ़। पंजाब के होशियारपुर में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में मात्र 35 मिनट में 2 बार चूक हुई। यात्रा के दौरान अचानक एक युवक दौड़ता हुआ आया और उसने राहुल गांधी के गले से लिपटने की कोशिश की। कुछ ही देर में फिर एक युवक ने राहुल के करीब पहुंचने का प्रयास गिया हालांकि उसे सुरक्षाबलों ने पकड़ लिया।

आज दो बार राहुल की सुरक्षा में चूक हुई। पहली बार जब एक युवक राहुल के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वड़िंग की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। इसके कुछ ही देर बाद एक युवक सिर पर केसरी कपड़ा बांधे हुए राहुल के करीब आ गया। यह देख सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ये दोनों घटनाएं 35 मिनट के भीतर हुईं।

#WATCH | Punjab: A man tried to hug Congress MP Rahul Gandhi, during Bharat Jodo Yatra in Hoshiarpur, was later pulled away by workers.



(Source: Congress social media) pic.twitter.com/aybyojZ1ps