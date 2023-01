कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का निधन, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

जालंधर। पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का शनिवार सुबह निधन हो गया। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।

बताया जा रहा है कि संतोख सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे तभी उनकी धड़कन तेज हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।

#UPDATE | Punjab: Congress MP Santokh Singh Chaudhary passes away - tweets CM Bhagwant Mann.



The MP was taken to a hospital during the Congress party's Bharat Jodo Yatra in Ludhiana today.



