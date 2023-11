PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से की बात, जानिए इजराइल-हमास युद्ध पर क्‍या हुई चर्चा

PM Modi spoke to the President of UAE : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और आतंकवाद, हिंसा व जनहानि के बारे में चिंताएं साझा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के मद्देनजर सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान का आह्वान किया। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र के घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की और साथ ही सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान का आह्वान किया। मोदी और नाहयान ने क्षेत्र में स्थाई शांति, सुरक्षा और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया। पीएमओ के मुताबिक, दोनों नेताओं ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी ढांचे के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

बाद में मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पश्चिम एशिया की स्थिति पर यूएई के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अच्छी बातचीत हुई। हम आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंताएं साझा करते हैं।

मोदी ने कहा, हम सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान की आवश्यकता पर सहमत हैं और एक स्थाई क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सभी के हित में है। इजराइल-हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में बड़े जमीनी हमले कर रहा है। गत 7 अक्टूबर को हमास ने कई इजराइली शहरों पर हमले किए थे। (भाषा)

