प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को दी बधाई, राष्ट्रपति चुनाव में हासिल की रिकॉर्ड जीत

7 people died in the collapse of under construction building in Kolkata : कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत ढहने से 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय निवासियों को अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।