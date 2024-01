राष्ट्रपति को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्‍योता, क्या बोलीं द्रौपदी मुर्मू...

The President received an invitation to the Pran Pratishtha ceremony : राम मंदिर ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रित किया।

इस प्रतिनिधिमंडल में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता रामलाल और राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा शामिल थे। विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, आज भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर के प्राणप्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया।

उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा प्रतिनिधिमंडल से निमंत्रण पत्र प्राप्त करते हुए एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बंसल ने कहा, उन्होंने (राष्ट्रपति ने) ने इस पर बहुत खुशी प्रकट की और कहा कि वह शीघ्र ही अयोध्या जाने के बारे में फैसला करेंगी। (भाषा)

