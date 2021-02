नई दिल्ली। सीबीआई पर जारी राजनीतिक संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह तीसरा बंगाल दौरा होगा। इस दौरे में पीएम मोदी राज्य की जनता को कई सौगातें देंगे।

पीएम मोदी सुबह लगभग 11.30 बजे असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल एवं गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

Leaving for Assam and West Bengal to inaugurate various projects. They will add momentum to India’s development journey. pic.twitter.com/17LsaVSeNf