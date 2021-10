पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी, शेयर किया स्तुति का वीडियो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नवरात्रि आरंभ होने पर इस पर्व के पहले दिन देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आने वाले दिन जगत जननी मां की पूजा के लिए स्वयं को समर्पित करने के हैं। नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए।'

greetings to everyone. The coming days are about devoting ourselves to the worship of Jagat Janani Maa.

May Navratri be the bringer of strength, good health and prosperity in everyone’s lives. pic.twitter.com/f42HyGnUYM