नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को नए वर्ष के आगमन पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनके सुख, समृद्ध और स्वस्थ जीवन की कामना की।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘आप सभी को वर्ष की बधाई। यह साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। उम्मीद और कल्याण की भावना प्रबल हो।‘

Wishing you a happy 2021!

May this year bring good health, joy and prosperity.



May the spirit of hope and wellness prevail.