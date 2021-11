पीएम मोदी ने PMAY-G के 1.47 लाख लाभार्थियों को जारी की पहली किस्त, सीधे खाते में गए 700 करोड़

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को (PMAY-G) की पहली किस्त जारी की।

प्रधानमंत्री ने दोपहर एक बजे वीडियों कांफ्रेस के जरिए पहली किस्त का वितरण किया। इस अवसर पर 700 करोड़ रुपए से अधिक सीधे 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए गए।

PM Shri @narendramodi transfers the first instalment of to over 1.47 lakh beneficiaries of Tripura. #TripuraThanksModiJi https://t.co/ob2db3yGsJ