पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने दी नेहरू को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।'

Tributes to Pandit Ji on his birth anniversary.