पीएम मोदी की स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि, उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को ताकत देती हैं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की 122वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एक समृद्ध व प्रगतिशील समाज के निर्माण के उनके सपने को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को ताकत देती हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की अथक खोज भी बहुत प्रेरक हैं। हम एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज के उनके सपने को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

I pay homage to Swami Vivekananda on his Punya Tithi. His teachings give strength to millions. His profound wisdom and relentless pursuit of knowledge are also very motivating. We reiterate our commitment to fulfil his dream of a prosperous and progressive society.