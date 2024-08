जजों के सम्मेलन में महिला सुरक्षा पर क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका ने भारत की एकता को बचाया। न्यायपालिका पर करोड़ों लोगों को भरोसा। महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या।

पीएम मोदी ने कहा, भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है- 'Citizen First, Dignity First and Justice First'. हमारे आपराधिक कानून शासक और गुलाम वाली कोलोनल सोच से आजाद हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी न्यायपालिका इस विज़न का एक मजबूत स्तम्भ है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष... ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है- भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है- एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की।

