रॉबर्ट वाड्रा बोले, कंगना रनौत सांसद पद के काबिल नहीं

iPhone 16 Pro will be made in India : गांठ के पूरे लोगों की पसंद के मंहगे 'आईफोन' (iPhone) बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एपल (Apple) का नाम भारत में कौन नहीं जानता! पिछले 50 वर्षों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती यह कंपनी भारत में अब अपने कारोबार का बड़े पैमाने पर विस्तार करने जा रही है।